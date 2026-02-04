الرياضية: رونالدو ينهي إضرابه عن التدريب.. ولم يخبر مدربه بموقفه من قمة الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إنهاء كرستيانو رونالدو، إضرابه عن المشاركة في تدريبات الفريق.

وقرر رونالدو عدم المشاركة في مباراة النصر أمام الرياض التي أقيمت مساء الإثنين الماضي في الدوري السعودي، قبل أن يغيب عن تدريب الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن رونالدو خاض التدريب إلى جانب زميله الفرنسي كينجسلي كومان.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن رونالدو لم يخبر بعد مدربه جورجي جيسوس، بقرار مشاركته أمام اتحاد جدة من عدمها بعد.

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد مساء الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

ونقلت سكاي سبورتس غضب كرستيانو رونالدو من إدارة النصر بسبب مخاوف من الدعم المالي الذي يتلقاه النادي من صندوق الاستثمارات السعودي.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، والأهلي، والاتحاد" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وتحدث تقرير لسكاي عن تفاصيل صفقة بنزيمة "انتقال بنزيمة إلى الهلال لا يُموّله الدوري أو صندوق الاستثمارات العامة، بل من قِبل المستثمر السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال. ولا يوجد ما يمنع النصر من التعاقد مع المزيد من اللاعبين بدعم من مستثمرين من القطاع الخاص."

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكرستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

رونالدو النصر إضراب رونالدو
