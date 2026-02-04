الثالث على التوالي.. الزمالك يهزم كهرباء الإسماعيلية في مباراة الـ 7 أهداف ويصعد للمركز الثاني

حقق الزمالك انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

وتغلب الزمالك على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة بالمباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وسجل كل من أحمد شريف وعدي الدباغ هدفين لكل منهما بينما سجل ناصر منسي هدفا.

أما هدفا كهرباء الإسماعيلية فجاء الأول عن طريق السيد أسامة بالخطأ في مرماه والثاني عن طريق عمر السعيد.

ورفع الزمالك رصيده غلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض مباراة أكثر.

وتخطى الزمالك الأهلي في جدول الترتيب بينما تساوى مع بيراميدز وتفوق عليه في فارق الأهداف.

وينفرد سيراميكا كليوباترا بصدارة الترتيب برصيد 32 نقطة لكن من خوض 15 مباراة.

ويستضيف الزمالك فريق سموحة يوم 12 فبراير الجاري، بينما يحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على مودرن سبورت.

الدباغ على القمة

سجل عدي الدباغ هدفين في انتصار الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.

ورفع المهاجم الفلسطيني رصيده إلى 7 أهداف في جدول ترتيب صدارة هدافين الدوري.

وتفوق الدباغ بذلك على كل من محمود تريزيجيه وصلاح محسن وصديق أوجولا ولكل منهم ستة أهداف.

وسجل الدباغ هذا الموسم أهدافا في شباك المصري، والإسماعيلي، والجونة، وطلائع الجيش، وبتروجت، وكهرباء الإسماعيلية.

وصف المباراة

بدأ اللقاء المثير بضغط مبكر من لاعبي الزمالك بحثا عن التقدم.

وكاد أدم كايد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية لكن مرت الكرة من تحت أقدامه داخل منطقة الجزاء.

وباغت إسلام عبد النعيم دفاعات الزمالك في الدقيقة 29 بتسديدة قوية لكن أعلى العارضة.

ونجح أحمد شريف في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 بتسديدة قوية على يسار حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وسريعا نجح عدي الدباغ في إضافة الهدف الثاني من متابعة رائعة في الدقيقة 43.

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 45 بهدف ذاتي للسيد أسامة الذي حاول تشتيت الكرة.

وبدأ الشوط الثاني بضغط زملكاوي أسفر عن هدف ثالث عن طريق أحمد شريف.

وسرعان ما قلص عمر السعيد الفارق بهدف ثاني لكهرباء الإسماعيلية برأسية رائعة في الدقيقة 63.

ونجح ناصر منسي في تسجيل رابع أهداف الزمالك في الدقيقة 73 بعد استغلال خطأ دفاع كهرباء الإسماعيلية.

ودفع معتمد جمال بعبد الله السعيد في الدقيقة 75 ليعود للمشاركة بعد الإصابة.

وأضاف عدي الدباغ ثاني أهدافه ورابع أهداف الزمالك في الدقيقة 88.

وحرمت العارضة والقائم عدي الدباغ من تسجيل الهاتريك في الوقت بدل من الضائع.

وسجل ناصر منسي هدفا في الدقيقة 97 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

