مواجهتان إفريقيتان و3 في الدوري.. المباريات المنتظر أن يغيب عنها زيزو مع الأهلي

يفتقد النادي الأهلي أحمد سيد زيزو جناح الفريق، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وخرج زيزو خلال مواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدقيقة 31، ليحل حسين الشحات بدلا منه.

وتعادل الأهلي أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عن نتيجة الأشعة التي أثبتت إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

ولم يكشف الأهلي عن المدة المتوقعة لغياب زيزو، فيما تشير التقديرات إلى غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وسبق أن تعرض ياسين مرعي مدافع الأهلي لنفس الإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية في مباراة فاركو بالأسبوع الثاني للدوري يوم 15 أغسطس من العام الماضي.

وغاب ياسين مرعي بسبب تلك الإصابة لفترة وصلت إلى 3 أسابيع، حيث أعلن الأهلي في الثامن من سبتمبر عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي تمهيدا للعودة للتواجد بشكل طبيعي في المباريات.

وقد يعود زيزو لصفوف الأهلي في أواخر شهر فبراير الجاري.

وبالتالي يغيب زيزو عن المشاركة في المباريات التالية للأهلي:

السبت 7 فبراير 2026

شبيبة القبائل × الأهلي .. الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 11 فبراير 2026

الأهلي × الإسماعيلي.. المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 بالدوري

الأحد 15 فبراير 2026

الأهلي × الجيش الملكي .. الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الخميس 19 فبراير

الأهلي × الجونة.. الجولة الـ18 من الدوري

الإثنين 23 فبراير

سموحة × الأهلي.. في الجولة الـ19 من بطولة الدوري

وقد تشهد مواجهة الأهلي أمام زد عودة زيزو، والمقررة يوم 28 فبراير، ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري.