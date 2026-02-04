لامين يامال.. حين يصنع النضج الفارق داخل المستطيل الأخضر

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 22:18

كتب : عبد الرحمن شريف

لامين يامال - برشلونة

شهد لامين يامال لاعب برشلونة بالموسم الحالي نضج كبير في شخصيته وطريقة خوضه للمباريات، حيث تطور اللاعب في كثير من الجوانب أهمها الجانب الدفاعي.

ويعتبر لامين هو مصدر الخطورة الأكبر لنادي برشلونة وذلك بسبب الحلول الكبيرة التي يقدمها اللاعب في الملعب من الجانب الفردي والجماعي بسبب مهاراته المميزة.

ويتطور لامين بشكل كبير مباراة عن الآخرى بعد البداية المخيبة للموسم من جانب الشاب الإسباني، حيث يشكل الخطر الأكبر للفريق الكتالوني أو كما يقال "حلال العقد".

بداية غير جيدة ولكن؟

وكانت بداية الموسم غير جيدة بالنسبة للامين يامال، حيث اهتم اللاعب بأمور خارجية أكثر من التركيز على الملعب واهتم لامين فقط بالصراعات الجانبية مع اللاعبين الآخرين خاصة مواجهة نونو مينديش بدلا من التركيز على الروح الجماعية ومساعدة الفريق بتحقيق الانتصار.

وعلى الرغم من ذلك كان لامين يامال يخرج بأعلى تقييمات في المواقع الخاصة بالإحصائيات والأرقام، لكن من شاهد لامين يامال بالموسم الماضي يعلم جيدا أن هذا ليس يامال الممتع الذي يحب الجميع أن يشاهده.

تطور كبير بالمهام الهجومية والدفاعية

ووصل لامين يامال مع برشلونة لـ44 هدفا وصنع 60 هدفا مما يعني وصوله لـ104 هدف وأسيست حتى الآن مع كتيبة البلوجرانا، وحقق 6 بطولات رسمية مع الفريق الكتالوني.

وعند سؤال هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة مؤخرا عن رأيه بهدف لامين يامال المقصي بشباك ريال أوفييدو قال: "هدف لا يصدق، لكن ليس هذا ما دفعني لكي أشجعه بل المهام الدفاعية التي قام بها هي أكثر شيء أثار إعجابي بما يقدمه هذا الفتى".

ويمتلك لامين يامال أرقام كبيرة في خلق الفرص المحققة للتسجيل، لكن يتم إهدار الكثير منها وهو الأمر الذي أغضب هانز فليك كثيرا وتحدث كثيرا أنه يعمل على حل هذه المشكلة لأن تحقيق البطولات يتطلب استغلال أكبر عدد من الفرص المتاحة.

ماذا ينتظر لامين يامال في باقي الموسم؟

ويبحث لامين عن الحصول على دوري أبطال أوروبا، حيث خاض الفريق للتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال وينتظرون قرعة هذا الدور بعد نهاية مباريات الملحق.

ويبحث لامين عن تحقيق الفيناليسيما أمام الأرجنتين بشهر مارس القادم أمام ميسي، والبحث عن نهاية الموسم مع برشلونة بأكبر قدر ممكن من البطولات ثم التفرغ لكأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الصيف القادم.

