خبر في الجول - لتعويض هادي رياض.. بتروجت يتعاقد مع المغربي ليموري

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 21:29

كتب : عمرو نبيل

المدافع المغربي يوسف ليموري

أتم نادي بتروجت اتفاقه لضم المدافع المغربي يوسف ليموري في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب حضر إلى مقر النادي واجتاز الكشف الطبي تمهيدا لتوقيع العقود.

ووقع اللاعب عقدا لمدة موسم ونصف ليستمر مع الفريق البترولي حتى نهاية موسم 2026 - 2017.

ولعب ليموري ضمن صفوف النادي المكناسي المغربي لمدة عام خلال الفترة من يناير 2025 حتى يناير الماضي.

وخاض المدافع المغربي هذا الموسم 7 مباريات جميعها بشكل أساسي مع المكناسي.

ليموري صاحب الـ26 عاما لعب ضمن صفوف منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، عام 2018.

وخاض وديتين بقميص أسود أطلس أمام أوروجواي، وروسيا التي حمل خلالها شارة القيادة.

ورحل عن صفوف بتروجت هادي رياض قائد الفريق الذي انتقل للنادي الأهلي.

ويحتل بتروجت المركز الـ13 برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

