الأهلي يعلن إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 21:12

كتب : حسام نور الدين

إصابة أحمد زيزو - الأهلي

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة أحمد زيزو والتي تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي في الدوري.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحمد زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية".

وتابع جاب الله "يحصل على راحة سلبية لمدة 3 أيام ثم يبدأ بعدها برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي".

واشتكى زيزو من الإصابة في الدقيقة 30 بعدما أمسك بالعضلة الخلفية.

ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه حسين الشحات في الدقيقة 31.

وتعثر الأهلي للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضهم في الدوري ليتواصل نزيف النقاط.

وافتتح مصطفى شلبي التسجيل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 11، بينما سجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 81.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة من الدوري يوم الأربعاء 11 فبراير، بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على إنبي يوم 16 من فبراير الجاري.

الأهلي الدوري المصري أحمد زيزو
