إصابة بيرناردو سيلفا تبعده عن مواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 22:17

كتب : FilGoal

هدف بيرناردو سيلفا في وست هام

أعلن نادي مانشستر سيتي عن إصابة بيرناردو سيلفا وغيابه عن تشكيل الفريق الرسمي أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية.

ولم يكشف نادي مانشستر سيتي عن مدة غياب اللاعب أو طبيعة الإصابة، حيث اكتفى فقط بتوضيح سبب غياب اللاعب عن التشكيل.

و قاد عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والمقرر على ملعب الاتحاد.

أخبار متعلقة:
بيرناردو سيلفا: كان لدينا طموح كبير في كأس العالم للأندية.. لكن الهلال عاقبنا بيرناردو سيلفا قائدا لمانشستر سيتي تليجراف: أتليتكو مستعد للتخلي عن دي بول و20 مليونا من أجل بيرناردو سيلفا بيرناردو سيلفا: جدول المباريات مجنون.. ما يحدث سخيف يورو 2024 – مؤتمر بيرناردو سيلفا: بكاء رونالدو طبيعي.. وكل شخص يعتقد أنه مدرب

ودفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بالثنائي سيمينيو، وفيل فودين إلى جانب مرموش في الخط الهجومي للفريق السماوي.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ناثان أكي - ريان أيت نوري

الوسط: نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز - نيكو أوريلي

الهجوم: أنطوان سيمينيو - فيل فودين - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء: دوناروما - روبن دياش - إرلينج هالاند - ريان شرقي - رودري - ريكو لويس - ماكس ألين - ريان ماكيدو - سفيري نيبان

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

ويلتقي المتأهل إلى النهائي أمام أرسنال الذي تجاوز تشيلسي بنتيجة 4-2 مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030 هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي جنابري يمدد تعاقده مع بايرن رومانو: بورتو رفض محاولات أتليتكو مدريد للتخلي عن فيجا ردايو مونت كارلو: موناكو يستبعد بوجبا من قائمة دوري أبطال أوروبا مرموش: محظوظ جدا بالهدف الأول.. وكنت أتمنى تسجيل هاتريك جديد في نيوكاسل كأس ملك إسبانيا - سوسيداد وبلباو يحسمان تأهلهما للدور نصف النهائي بالدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب السعودية يعلن مقر إقامته بولاية تكساس خلال مشاركته في كأس العالم 17 دقيقة | في المونديال
رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم 48 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: صبحي تحامل على نفسه لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
جنابري يمدد تعاقده مع بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522749/إصابة-بيرناردو-سيلفا-تبعده-عن-مواجهة-نيوكاسل-في-كأس-الرابطة