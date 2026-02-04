تجاوز ثلاثي القمة.. عدي الدباغ ينفرد بصدارة هدافي الدوري

سجل عدي الدباغ مهاجم الزمالك، الهدفين الثاني والخامس لفريقه في شباك كهرباء الإسماعيلية.

ويلعب الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري، والمقامة على استاد هيئة قناة السويس.

ونجح الدباغ في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 43، قبل إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 88.

وتابع الدباغ كرة مرتدة من حارس كهرباء الإسماعيلية بعد تسديدة من أحمد شريف، ليتابعها المهاجم الفلسطيني في الشباك.

فيما سجل الهدف الخامس بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء قبل التسديد بقوة في الشباك.

ورفع عدي الدباغ أهدافه هذا الموسم إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

وتجاوز عدي الدباغ، ثلاثي القمة صلاح محسن مهاجم المصري، ومحمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي، والنيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وسجل الدباغ هذا الموسم أهدافا في شباك المصري، والإسماعيلي، والجونة، وطلائع الجيش، وبتروجت، بالإضافة لهدفين في شباك كهرباء الإسماعيلية.