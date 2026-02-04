رودريجو ميندوزا: أتلتيكو مدريد نادي كبير ومستعد لكتابة فصل جديد بمسيرتي

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 20:51

كتب : FilGoal

رودريجو ميندوزا - أتلتيكو مدريد

عبر رودريجو ميندوزا لاعب أتلتيكو مدريد الجديد عن سعادته الكبيرة بالإنضمام للروخيبلانكوس مؤكدا أنه في أحد أكبر الأندية.

وقدم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد لوسائل الإعلام قادما من إلتشي بانتقالات يناير.

وقال رودريجو في المؤتمر الصحفي: "واجهت أتلتيكو مدريد في العديد من المباريات انهم فريق كبير ومنافستهم مرهقة للخصوم وهذا التحدي كبير بالنسبة لي".

وواصل "يا لها من لحظة مميزة بالنسبة لي أن أنضم لفريق بحجم أتلتيكو مدريد سوف أقدم كل ما بوسعي لإسعاد جماهير الفريق في المباريات القادمة وأعدهم بتحقيق البطولات".

وأتم "أعلم جيدا شخصية دييجو سيميوني انه مدرب كبير يخلق حافز كبير للاعبي الفريق من أجل تقديم أفضل ما لديهم سيكون تحدي كبير بالنسبة لي أن أتعلم من مدرب كبير مثله وأنا جاهز لكتابة فصل جديد مميز بمسيرتي".

وخاض رودريجو ميندوزا 71 مباراة مع إلتشي تمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أهداف.

ويقع أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة من 13 انتصار و6 تعادلات و3 هزائم.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني رودريجو ميندوزا
