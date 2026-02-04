انتهت الدوري - كهرباء الإسماعيلية (2)-(5) الزمالك.. نهاية المباراة

يحل الزمالك ضيفا على كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة، بينما كهرباء الإسماعيلية في المركز العشرين وقبل الأخير بـ 11 نقطة.

نهاية المباراة

ق98 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق97 جووووول ناصر منسي

ق88 جوووووول عدي الدباغ

ق75 مشاركة عبد الله السعيد

ق73 جووول ناصر منسي

ق63 جوووول عمر السعيد يقلص الفارق

ق52 جووول أحمد شريف

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول تقليص الفارق بهدف ذاتي من السيد أسامة

ق43 جووووول الدباغ من على خط المرمى

ق38 جوووول أول من تسديدة أحمد شريف

ق32 علي سليمان يهدر هدفا محققا

ق29 تسديدة قوية أعلى العارضة من إسلام عبد النعيم

ق23 توقف المباراة لإصابة محمد إسماعيل

ق2 الكرة تمر من أمام أدم كايد

انطلاق المباراة