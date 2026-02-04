انتهت الدوري - كهرباء الإسماعيلية (2)-(5) الزمالك.. نهاية المباراة

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 19:48

كتب : FilGoal

هدف أحمد شريف - الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية

يحل الزمالك ضيفا على كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة، بينما كهرباء الإسماعيلية في المركز العشرين وقبل الأخير بـ 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-----------------------

نهاية المباراة

ق98 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق97 جووووول ناصر منسي

ق88 جوووووول عدي الدباغ

ق75 مشاركة عبد الله السعيد

ق73 جووول ناصر منسي

ق63 جوووول عمر السعيد يقلص الفارق

ق52 جووول أحمد شريف

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول تقليص الفارق بهدف ذاتي من السيد أسامة

ق43 جووووول الدباغ من على خط المرمى

ق38 جوووول أول من تسديدة أحمد شريف

ق32 علي سليمان يهدر هدفا محققا

ق29 تسديدة قوية أعلى العارضة من إسلام عبد النعيم

ق23 توقف المباراة لإصابة محمد إسماعيل

ق2 الكرة تمر من أمام أدم كايد

انطلاق المباراة

الزمالك الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
"هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك مؤتمر معتمد جمال: الزمالك يغيب عنه 14 لاعبا.. ولا نقف أمام أي لاعب الثالث على التوالي.. الزمالك يهزم كهرباء الإسماعيلية في مباراة الـ 7 أهداف ويصعد للمركز الثاني مواجهتان إفريقيتان و3 في الدوري.. المباريات المنتظر أن يغيب عنها زيزو مع الأهلي خبر في الجول - لتعويض هادي رياض.. بتروجت يتعاقد مع المغربي ليموري الأهلي يعلن إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية تجاوز ثلاثي القمة.. عدي الدباغ ينفرد بصدارة هدافي الدوري "من نادي القرن".. الكرمة العراقي يضم أحمد عبد القادر
أخر الأخبار
ديلي ميل: كاسيميرو على رادار لوس أنجلوس جالاكسي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك يغيب عنه 14 لاعبا.. ولا نقف أمام أي لاعب ساعة | الدوري المصري
آس: كاريراس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد الصيف القادم ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يحدد 15 فبراير موعدا لمواجهة الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: رونالدو ينهي إضرابه عن التدريب.. ولم يخبر مدربه بموقفه من قمة الاتحاد ساعة | سعودي في الجول
لامين يامال.. حين يصنع النضج الفارق داخل المستطيل الأخضر ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة بيرناردو سيلفا تبعده عن مواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522745/انتهت-الدوري-كهرباء-الإسماعيلية-2-5-الزمالك-نهاية-المباراة