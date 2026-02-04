"من نادي القرن".. الكرمة العراقي يضم أحمد عبد القادر

أعلن نادي الكرمة العراقي ضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي.

وأتم نادي الكرمة العراقي اتفاقه مع الأهلي لضم أحمد عبد القادر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف نادي الكرمة العراقي عن ضم أحمد عبد القادر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الكرمة العراقي اتفق مع الأهلي على ضم عبد القادر مقابل 200 ألف دولار.

و50 ألف دولار مكافآت أخرى، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب.

مع وجود بند في التعاقد يشير إلى ضرورة إخطار الأهلي أولا في حالة رغبة نادي الكرمة في بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وتوصل نادي الكرمة العراقي إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بنود عقده لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري العراقي برصيد 32 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق نقطة عن القوة الجوية وأربيل.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 190 دقيقة في جميع المسابقات خلال 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

