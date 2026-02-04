رومانو: ريال مدريد يستعد لصيف ساخن في الميركاتو القادم

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - مبابي - ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد لإجراء العديد من الصفقات في الصيف القادم بمختلف المراكز وذلك لتعزيز صفوف الفريق بعد مشاكل الفريق بالموسم الحالي.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن ريال مدريد يستعد لإجراء ثورة كبيرة في وسط الملعب والدفاع.

وأكد أن الميركاتو القادم سيكون كبير جدا لريال مدريد وذلك لتعويض الأداء المخيب للفريق الملكي.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يستعيد خدمات ألكسندر أرنولد قبل مواجهة فالنسيا تقرير: فابيان رويز يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد

ويعتبر فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان أحد أهم الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات القادم مع المدافع الألماني نيكو شلوتربيك.

و حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف أمام رايو فايكانو.

وتأتي المباراة في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

ويقع ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.

ريال مدريد الدوري الإسباني فابريزيو رومانو
نرشح لكم
رودريجو ميندوزا: أتلتيكو مدريد نادي كبير ومستعد لكتابة فصل جديد بمسيرتي بيليجريني: سيميوني علامة فارقة في الكرة الإسبانية ونسعى للتأهل لنهائي الكأس كامبوس: تابعت بيدري منذ نشأته وتوقعت نجاحه الباهر ريال مدريد يستعيد خدمات ألكسندر أرنولد قبل مواجهة فالنسيا تقرير: فابيان رويز يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد ذا صن: ساكا يستهدف العودة قبل دربي شمال لندن مانشستر يونايتد يبدأ التحرك لدعم الجبهة اليسرى فيردر بريمن يعلن اسم مدربه الجديد
أخر الأخبار
خبر في الجول - لتعويض هادي رياض.. بتروجت يتعاقد مع المغربي ليموري 17 دقيقة | ميركاتو
الأهلي يعلن إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية 33 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رباعي على قمة الهدافين.. عدي الدباغ يسجل سادس أهدافه في الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
رودريجو ميندوزا: أتلتيكو مدريد نادي كبير ومستعد لكتابة فصل جديد بمسيرتي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - كهرباء الإسماعيلية (2)-(4) الزمالك.. مشاركة عبد الله السعيد ساعة | الدوري المصري
رومانو: ريال مدريد يستعد لصيف ساخن في الميركاتو القادم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيليجريني: سيميوني علامة فارقة في الكرة الإسبانية ونسعى للتأهل لنهائي الكأس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522743/رومانو-ريال-مدريد-يستعد-لصيف-ساخن-في-الميركاتو-القادم