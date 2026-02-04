رومانو: ريال مدريد يستعد لصيف ساخن في الميركاتو القادم

يستعد نادي ريال مدريد لإجراء العديد من الصفقات في الصيف القادم بمختلف المراكز وذلك لتعزيز صفوف الفريق بعد مشاكل الفريق بالموسم الحالي.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن ريال مدريد يستعد لإجراء ثورة كبيرة في وسط الملعب والدفاع.

وأكد أن الميركاتو القادم سيكون كبير جدا لريال مدريد وذلك لتعويض الأداء المخيب للفريق الملكي.

ويعتبر فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان أحد أهم الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات القادم مع المدافع الألماني نيكو شلوتربيك.

و حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف أمام رايو فايكانو.

وتأتي المباراة في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

ويقع ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.