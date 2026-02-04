تشكيل الزمالك - بعد الإعلان الرسمي.. تبديل اضطراري بخروج بيزيرا

يعوض السيد أسامة غياب حسام عبد المجيد في دفاعات الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية.

ويحل الزمالك ضيفا على كهرباء الإسماعلية ضمن الجولة 17 من الدوري المصري يوم الأربعاء في الثامنة مساء.

وأجرى الزمالك تبديلا بعد إعلان التشكيل الأساسي بخروج جوان بيزيرا ومشاركة عدي الدباغ بدلا منه.

وأعلن الزمالك إصابة بيزيرا بعين سمكة في القدم.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - السيد أسامة - محمد إبراهيم.

الوسط: محمد إسماعيل - آدم كايد - أحمد حمدي.

الهجوم: جوان بيزيرا - ناصر منسي - أحمد شريف.

دكة البدلاء: مهدي سليمان - بارون أوشينج - أحمد مجدي - محمد شحاتة - يوسف وائل - محمد حمد - عبد الله السعيد - أيمن أمير عبد العزيز - عدي الدباغ.

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالآتي:

حراسة المرمى: فرج شوقي

الدفاع: إبراهيم عوض - كريم يحيى - سيف الخشاب - حسن الشاذلي.

الوسط: عصام الفيومي - ماجد هاني - أحمد حمزاوي.

الهجوم: إسلام عبد النعيم - علي سليمان - محمد فاروق.

ويدير المباراة محمد عباس قابيل حكم ساحة، ويساعداه إسلام أبو العطا، ومحمد مصطفى إسماعيل، فيما يتواجد هيثم عثمان حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد بكر.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.

فيما يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.