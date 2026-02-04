الثالث على التوالي.. حسام أشرف يقود سموحة لفوز قاتل أمام بيراميدز في الدوري

واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط في الدوري بتعثر ثالث على التوالي.

وتغلب سموحة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

وفقد بيراميدز 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري، بينما نجح سموحة في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

ورفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 28 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل بيراميدز أمام كل من بتروجت والجونة قبل الخسارة أمام سموحة.

أما الفريق السكندري فنجح في تحقيق الفوز أمام كل من فاركو وإنبي وبيراميدز على الترتيب.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الزمالك يوم 12 فبراير الجاري، بينما يحل بيراميدز ضيفا على إنبي يوم 10 من الشهر نفسه..

سقوط جديد لبيراميدز في سباق الصدارة.. هجمة مرتدة نموذجية في الدقائق الأخيرة تمنح سموحة الفوز بنتيجة 2-1 pic.twitter.com/GIUKjx2zmS — ON Sport (@ONTimeSports) February 4, 2026

كسر السلسلة

نجح سموحة في كسر عقدة بيراميدز بعد خسارة آخر 8 مواجهات بين الفريقين.

ويعود آخر فوز لسموحة أمام بيراميدز إلى يونيو 2021.

وتغلب سموحة وقتها على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهما أحمد عبد القادر "ثنائية" وهدف لمصطفى فتحي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهجوم من سموحة مبكرا بحثا عن مباغتة فريق بيراميدز.

ونجح صامويل أمادي في تسجيل هدفا رائعا في الدقيقة الثالثة داخل شباك أحمد الشناوي.

وأنقذت العارضة هدفا محققا لصالح سموحة عن طريق بابي بادجي في الدقيقة 11.

وسجل بيراميدز هدف التعادل عن طريق محمود زلاكة في الدقيقة 27 بعد متابعة تصدي ميهوب وتم إلغائه أولا بسبب التسلل.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

ومنع أحمد الشناوي هدفا محققا لصالح سموحة في الدقيقة 86 بعد تسديدة عبده يحيى.

وسجل حسام أشرف هدفا قاتلا في الدقيقة 89 بعد هجمة مرتدة منظمة.

وفشل بيراميدز في تسجيل التعادل بالوقت المحتسب بدل من الضائع.

