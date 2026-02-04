صلاح محسن "الهداف" أهدر ركلة جزاء.. تعادل المصري وزد يحرمهما من المربع الذهبي

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 19:17

كتب : FilGoal

المصري أمام زد

حسم التعادل الإيجابي مواجهة زد أمام المصري في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد السويس.

وأهدر صلاح محسن فرصة التقدم للمصري مبكرا في الدقيقة 11 بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي حارس زد

ونجح تقدم رأفت خليل في منح التقدم لصالح زد في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل صلاح محسن هدف التعادل للمصري بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 لتسكن شباك علي لطفي حارس المرمى.

ورفع صلاح محسن رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف هذا الموسم في الدوري.

وعادل صلاح محسن، محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، وصديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا، برصيد 6 أهداف لكل لاعب في صدارة هدافي الدوري.

ورفع المصري وزد رصيدهما إلى 24 نقطة في المركزين السادس والسابع، على الترتيب، بفضل فارق الأهداف.

وكاد أن يمنح الفوز أحدهما للتقدم إلى المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

ونجح زد في الوصول للمباراة السادسة على التوالي دون هزيمة في الدوري، بالفوز في 3 مباريات، والتعادل في 3 مثلهم.

وسبق أن التقى الفريقان الشهر الماضي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، وتعادل الفريقان سلبيا دون أهداف، قبل أن يحقق زد الفوز بركلات الترجيح 5-4.

المصري الدوري صلاح محسن زد
