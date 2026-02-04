"انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 19:02

كتب : إبراهيم رمضان

كشف الجهاز الإداري لقطاعات الكرة بنادي الزمالك تفاصيل أحداث مباراة فريق الشباب مواليد 2005 أمام حرس الحدود.

والتقى الفريقان اليوم الأربعاء على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، في الجولة الـ18 من الدوري.

وأكد الجهاز الإداري في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "أقيمت المباراة في موعدها المحدد بشكل طبيعي اليوم الأربعاء في الثانية والنصف عصرًا، بحضور طاقم تحكيم المباراة والفريقين."

وأضاف "المباراة انطلقت بشكل طبيعي رغم تأخر سيارة الإسعاف، ولم يعترض الفريق الضيف على تأخرها."

وأكمل "استمر اللعب إلى أن سجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول عن طريق اللاعب أنس وائل."

وأشار الجهاز الإداري "استمرت المباراة حتى الدقيقة 13، وبعدها اعترض فريق حرس الحدود على تأخر سيارة الإسعاف، رغم علمهم قبل انطلاق اللقاء بتأخرها، مع التأكيد على قيام النادي بحجز الإسعاف مسبقًا كما هو متبع دائمًا، وفقًا للائحة المسابقات."

وأتم "حضرت سيارة الإسعاف إلى ملعب اللقاء في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، وقام فريق حرس الحدود بالانسحاب رغم تواجد السيارة، بجانب علمهم مسبقًا قبل انطلاق المباراة بتأخر وصول سيارة الإسعاف."

