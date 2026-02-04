بيليجريني: سيميوني علامة فارقة في الكرة الإسبانية ونسعى للتأهل لنهائي الكأس

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 19:33

كتب : FilGoal

مانويل بيليجريني - بيتيس

يرى مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس أن دييجو سيميوني أصبح علامة فارقة من علامات الدوري الإسباني.

ويستعد ريال بيتيس لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا الخميس في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا على ملعب بينيتو فيامارين معقل بيتيس.

وقال بيليجريني في المؤتمر الصحفي: "سيميوني علامة مميزة في الدوري الإسباني ويعتبر من الرموز القديمة للدوري سواء كلاعب أو مدرب ولا أعتقد أن مباراة الغد ستؤثر على مستقبله".

أخبار متعلقة:
صنعت في كاستيا.. هاتريك جونزالو جارسيا يقود ريال مدريد للفوز بخماسية على بيتيس أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني موقف ريال بيتيس من مفاوضات ضم أنتوني سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين

وواصل "المباراة النهائية ستكون على ملعبنا لذلك هي دافع خاص لنا من أجل البحث عن التأهل خاصة أن مباراة الغد أيضا على ملعبنا وهو حصن القوة بالنسبة لنا".

وأردف "نسعى لتحقيق أفضل نتيجة غدا أمام أتلتيكو مدريد وهو خصم عنيد سيصعب علينا المهمة لكننا مستعدين لكل السيناريوهات الممكنة في المباراة حيث نخوض نهائي مبكر في كأس ملك إسبانيا".

وأتم "لن يكون هناك تغييرات كثيرة غدا سيشارك أدريان بشكل طبيعي في المباراة فلدينا 3 حراس بمستويات متقاربة وهو أمر مميز للفريق ويشكل صعوبة كبيرة للمدرب في اختيار الأنسب للمشاركة".

وسوف تقام المباراة غدا الخميس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد ريال بيتيس كأس ملك إسبانيا مانويل بيليجريني
نرشح لكم
رودريجو ميندوزا: أتلتيكو مدريد نادي كبير ومستعد لكتابة فصل جديد بمسيرتي رومانو: ريال مدريد يستعد لصيف ساخن في الميركاتو القادم كامبوس: تابعت بيدري منذ نشأته وتوقعت نجاحه الباهر ريال مدريد يستعيد خدمات ألكسندر أرنولد قبل مواجهة فالنسيا تقرير: فابيان رويز يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد ذا صن: ساكا يستهدف العودة قبل دربي شمال لندن مانشستر يونايتد يبدأ التحرك لدعم الجبهة اليسرى فيردر بريمن يعلن اسم مدربه الجديد
أخر الأخبار
خبر في الجول - لتعويض هادي رياض.. بتروجت يتعاقد مع المغربي ليموري 17 دقيقة | ميركاتو
الأهلي يعلن إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية 33 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رباعي على قمة الهدافين.. عدي الدباغ يسجل سادس أهدافه في الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
رودريجو ميندوزا: أتلتيكو مدريد نادي كبير ومستعد لكتابة فصل جديد بمسيرتي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - كهرباء الإسماعيلية (2)-(4) الزمالك.. مشاركة عبد الله السعيد ساعة | الدوري المصري
رومانو: ريال مدريد يستعد لصيف ساخن في الميركاتو القادم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيليجريني: سيميوني علامة فارقة في الكرة الإسبانية ونسعى للتأهل لنهائي الكأس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522738/بيليجريني-سيميوني-علامة-فارقة-في-الكرة-الإسبانية-ونسعى-للتأهل-لنهائي-الكأس