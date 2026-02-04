بيليجريني: سيميوني علامة فارقة في الكرة الإسبانية ونسعى للتأهل لنهائي الكأس

يرى مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس أن دييجو سيميوني أصبح علامة فارقة من علامات الدوري الإسباني.

ويستعد ريال بيتيس لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا الخميس في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا على ملعب بينيتو فيامارين معقل بيتيس.

وقال بيليجريني في المؤتمر الصحفي: "سيميوني علامة مميزة في الدوري الإسباني ويعتبر من الرموز القديمة للدوري سواء كلاعب أو مدرب ولا أعتقد أن مباراة الغد ستؤثر على مستقبله".

وواصل "المباراة النهائية ستكون على ملعبنا لذلك هي دافع خاص لنا من أجل البحث عن التأهل خاصة أن مباراة الغد أيضا على ملعبنا وهو حصن القوة بالنسبة لنا".

وأردف "نسعى لتحقيق أفضل نتيجة غدا أمام أتلتيكو مدريد وهو خصم عنيد سيصعب علينا المهمة لكننا مستعدين لكل السيناريوهات الممكنة في المباراة حيث نخوض نهائي مبكر في كأس ملك إسبانيا".

وأتم "لن يكون هناك تغييرات كثيرة غدا سيشارك أدريان بشكل طبيعي في المباراة فلدينا 3 حراس بمستويات متقاربة وهو أمر مميز للفريق ويشكل صعوبة كبيرة للمدرب في اختيار الأنسب للمشاركة".

وسوف تقام المباراة غدا الخميس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.