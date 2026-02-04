عادل تريزيجيه وأوجولا في صدارة الهدافين.. صلاح محسن يسجل سادس أهدافه في الدوري
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 18:51
كتب : FilGoal
سجل صلاح محسن مهاجم المصري، هدف تعادل فريقه في شباك زد.
ويلعب المصري أمام زد ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري والمقام على استاد السويس.
ونجح صلاح محسن في تسجيل الهدف في الدقيقة 61.
واستلم مهاجم المصري الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسدد مع دوران جسده من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.
ورفع صلاح محسن أهدافه هذا الموسم إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري.
وتساوى صلاح محسن مع محمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي، والنيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.
إجمالا سجل 7 أهداف هذا الموسم، بواقع 6 أهداف في الدوري، وهدف واحد في الكونفدرالية.
وسجل صلاح أهدافا في شباك طلائع الجيش، وكهرباء الإسماعيلية، وبتروجت، وهدفين في المحلة، قبل هدفه اليوم أمام زد.
نرشح لكم
"هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك مؤتمر معتمد جمال: الزمالك يغيب عنه 14 لاعبا.. ولا نقف أمام أي لاعب الثالث على التوالي.. الزمالك يهزم كهرباء الإسماعيلية في مباراة الـ 7 أهداف ويصعد للمركز الثاني مواجهتان إفريقيتان و3 في الدوري.. المباريات المنتظر أن يغيب عنها زيزو مع الأهلي خبر في الجول - لتعويض هادي رياض.. بتروجت يتعاقد مع المغربي ليموري الأهلي يعلن إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية تجاوز ثلاثي القمة.. عدي الدباغ ينفرد بصدارة هدافي الدوري انتهت الدوري - كهرباء الإسماعيلية (2)-(5) الزمالك.. نهاية المباراة