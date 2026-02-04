عادل تريزيجيه وأوجولا في صدارة الهدافين.. صلاح محسن يسجل سادس أهدافه في الدوري

سجل صلاح محسن مهاجم المصري، هدف تعادل فريقه في شباك زد.

ويلعب المصري أمام زد ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري والمقام على استاد السويس.

ونجح صلاح محسن في تسجيل الهدف في الدقيقة 61.

واستلم مهاجم المصري الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسدد مع دوران جسده من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.

ورفع صلاح محسن أهدافه هذا الموسم إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

وتساوى صلاح محسن مع محمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي، والنيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

إجمالا سجل 7 أهداف هذا الموسم، بواقع 6 أهداف في الدوري، وهدف واحد في الكونفدرالية.

وسجل صلاح أهدافا في شباك طلائع الجيش، وكهرباء الإسماعيلية، وبتروجت، وهدفين في المحلة، قبل هدفه اليوم أمام زد.