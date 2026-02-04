أبولا: اتحاد جدة يضع محمد صلاح هدفا رئيسيا بعد رحيل بنزيمة لإعادة بناء الفريق

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر

يضع نادي اتحاد جدة محمد صلاح جناح ليفربول هدفا رئيسيا لتعويض رحيل كريم بنزيمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل سعي النادي السعودي لدعم صفوفه بلاعب هجومي بارز عقب رحيل المهاجم الفرنسي.

وانتقل كريم بنزيمة إلى الهلال بعد رحيله عن اتحاد جدة.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية أنه محمد صلاح أصبح هدفا رئيسيا لفريق اتحاد جدة لضمه الصيف المقبل.

ودخل صلاح دائرة اهتمامات أندية السعودية منذ عدة سنوات، بعدما تلقى ليفربول عرضا ضخما سابقا للتخلي عن الدولي المصري، دون التوصل لاتفاق نهائي.

ويقضي صلاح موسمه التاسع مع ليفربول منذ انضمامه في موسم 2017-2018.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد جدة يشهد مرحلة إعادة بناء بعد رحيل بنزيمة، الذي كان أحد عناصر التتويج بلقب الدوري السعودي ويضع صلاح على رأس قائمة إعادة البناء.

ورغم تجديد عقده مؤخرا، تشير تقارير إلى توتر في العلاقة بين اللاعب والنادي، خاصة بعد تصريحاته العلنية في ديسمبر التي عبر خلالها عن عدم رضاه عن طريقة التعامل معه.

ويحتل اتحاد جدة حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، بينما يواصل الهلال صدارته بعد تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

