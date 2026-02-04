كامبوس: تابعت بيدري منذ نشأته وتوقعت نجاحه الباهر

كشف لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، عن متابعته لبيدري لاعب برشلونة مع لاس بالماس والمنتخب الإسباني تحت 17 سنة وتوقعت له مستقبل باهر في كرة القدم.

ويقدم بيدري عروضا مميزة مع برشلونة منذ انضمامه للبلوجرانا صيف عام 2019 ويمتد عقد بيدري حتى عام 2030.

وقال لويس كامبوس في تصريحات لـ TF1: "لقد كنت من أوائل الذين تابعوا بيدري وأشادوا بما يقدمه اللاعب، وذلك عندما كان يلعب مع لاس بالماس".

وواصل "ذهبت للمرة الثانية لمشاهدته في مباراة مع المنتخب الإسباني تحت 17 سنة، كنا ستة كشافين على الخط نتابعه وبعد المباراة نذهب سويا لتناول العشاء والمناقشة حول وجهات النظر المختلفة".

وخاض بيدري مع برشلونة 227 مباراة تمكن من تسجيل 28 هدفا وصناعة 29 هدفا.

و تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تخطي ألباسيتي بهدفين لهدف في دور الـ16 للبطولة.

وفاز برشلونة على ألباسيتي في ملعبه في مباراة مثيرة كادت تذهب إلى الوقت الإضافي.

ونجح برشلونة في تفادي مفاجآت الكأس وعبور ألباسيتي الذي أخرج ريال مدريد من البطولة في دور الـ16.