الزمالك يكشف لـ في الجول سبب استبعاد شيكو بانزا أمام كهرباء الإسماعيلية

استبعد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، الأنجولي شيكو بانزا جناح الفريق من مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

ويحل الزمالك ضيفا على كهرباء الإسماعلية ضمن الجولة 17 من الدوري المصري يوم الأربعاء في الثامنة مساء.

وكشف مصدر بنادي الزمالك لـ FilGoal.com: "استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بسبب معاناته من نزلة برد".

قبل ساعات، أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك في الدوري.

ويدير المباراة محمد عباس قابيل حكم ساحة، ويساعداه إسلام أبو العطا، ومحمد مصطفى إسماعيل، فيما يتواجد هيثم عثمان حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد بكر.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.

فيما يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.