اتحاد الكرة يحدد موعد مواجهتين بربع نهائي كأس مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا موعد مباراتين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتأهل كل من وي وإنبي وحرس الحدود وزد إلى ربع نهائي النسخة الجارية من كأس مصر.

وكشف الاتحاد المصري في خطابه إقامة مواجهة وي أمام إنبي في ربع النهائي مساء يوم السبت الموافق 21 فبراير الجاري.

ويستضيف استاد السلام المواجهة بين الفريقين.

وكان إنبي قد أقصى كل من المقاولون العرب والبنك الأهلي.

بينما وي نجح في إقصاء كل من الأهلي وفاركو على الترتيب.

كما أعلن إقامة مواجهة حرس الحدود أمام زد في ربع النهائي، الثانية والنصف عصر يوم الأحد 15 فبراير.

وأقصى حرس الحدود منافسه سموحة، فيما أطاح زد بمنافسه المصري.

وكشف الاتحاد المصري عن اللجوء لشوطين إضافيين لمدة نصف ساعة حال تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.

وتأتي مبارياتي ربع النهائي كالآتي:

وي × إنبي

بيراميدز × بتروجت

زد × حرس الحدود

طلائع الجيش × (المتأهل من الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا)