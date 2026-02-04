إنفانتينو: المغرب بين أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم

يضع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منتخب المغرب بين أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم.

وحصد منتخب المغرب وصافة أمم إفريقيا بعد خسارة المباراة النهائية أمام السنغال.

وقال إنفانتينو في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "يستطيع منتخب المغرب الفوز بكأس العالم المقبلة".

وتابع "توج منتخب المغرب بكأس العالم تحت 20 عاما ونجح في التأهل لنصف نهائي النسخة الأخيرة من كأس العالم للكبار في إنجاز استثنائي ومؤثر".

وشدد "المغرب لم يطور المهارات التقنية للاعبين فقط بل عزز قناعة راسخة بأنه أصبح من القوى الكبرى في كرة القدم العالمية".

وتابع إنفانتينو "الاتحاد المغربي لكرة القدم يعمل بشكل كبير، وجميع أفراد الشعب المغربي يعشقون كرة القدم".

واختتم إنفانتينو تصريحاته "أضع المغرب ضمن أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، بجانب المنتخبات المعتادة التي تنافس دائما على اللقب".

ويقع منتخب المغرب في الممجموعة الثالثة رفقة منتخبات البرازيل وأسكتلندا وهايتي.

ويلعب منتخب المغرب مبارياته كالآتي:

المباراة الأولى: البرازيل ضد المغرب

المباراة الثانية: اسكتلندا ضد المغرب

المباراة الثالثة: المغرب ضد هايتي