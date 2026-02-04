انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة

يحل بيراميدز ضيفا على سموحة ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

نهاية المباراة

ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق89 جوووول قاتل من حسام أشرف

ق86 أحمد الشناوي يمنع هدفا محققا من تسديدة عبده يحيى

ق83 ثلاثة تغييرات لسموحة

ق65 خروج فيستون ماييلي

نهاية الشوط الأول

ق29 جووول احتساب هدف بيراميدز بعد العودة لتقنية الفيديو

ق27 هدف غير محتسب لبيراميدز بعد تصدي ميهوب

ق11 العارضة تمنع الثاني لسموحة

ق3 جوووول صامويل أمادي

انطلاق المباراة