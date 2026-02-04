انتهت في الدوري – زد (1)-(1) المصري
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة زد ضد المصري في الجولة 17 من الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ق 61: جووووول رائع من صلاح محسن في شباك زد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: جوووول أول لـ زد عن طريق رأفت خليل بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من أحمد عادل
ق 30: تسديدة صاروخية من عمر الساعي مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.
ق 11: صلاح محسن يهدر ركلة جزاء لصالح المصري بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي حارس زد
انطلاق المباراة
