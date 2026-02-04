انتهت في الدوري – زد (1)-(1) المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة زد ضد المصري في الجولة 17 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ق 61: جووووول رائع من صلاح محسن في شباك زد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جوووول أول لـ زد عن طريق رأفت خليل بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من أحمد عادل

ق 30: تسديدة صاروخية من عمر الساعي مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 11: صلاح محسن يهدر ركلة جزاء لصالح المصري بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي حارس زد

انطلاق المباراة