جيرونا يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية

أعلن نادي جيرونا أن حارسه الجديد مارك أندريه تير شتيجن سيخضع لعملية جراحية يوم الجمعة المقبل.

وذلك للعلاج من الإصابة التي تعرّض لها في العضلة الضامة لساقه اليسرى خلال مباراة ريال أوفييدو يوم السبت الماضي.

وأوضح النادي عبر موقعه أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

🏥 | COMUNICAT MÈDIC: Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa. pic.twitter.com/709TVIQUrn — Girona FC (@GironaFC) February 4, 2026

وتعرض مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة المعار إلى جيرونا لإصابة عضلية.

وأشارت إذاعة كادينا سير إلى أن الفحوصات الطبية الأولية لإصابة تير شتيجن ليست مطمئنة.

ويأتي ذلك بعدما خاض تير شتيجن مباراتين فقط بقميص جيرونا منذ انتقاله من برشلونة على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن الإصابة قد تتسبب في غياب تير شتيجن لمدة شهرين وينتظر جيرونا تأكيد الفحوصات الطبية.

وكشفت كادينا سير عن دراسة جيرونا لكل الاحتمالات الممكنة بما في ذلك إنهاء إعارة الحارس الألماني وعودته إلى برشلونة.

وخاض تير شتيجن مباراته الأولى يوم 26 يناير الماضي ضد خيتافي واستقبل هدفا وحصد فريقه نقطة.

بينما لعب 90 دقيقة كاملة للمرة الثانية يوم السبت أمام ريال أوفييدو وخسر جيرونا بهدف دون مقابل ضد متذيل الترتيب.