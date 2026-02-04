جيرونا يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 16:37

كتب : FilGoal

تير شتيجن

أعلن نادي جيرونا أن حارسه الجديد مارك أندريه تير شتيجن سيخضع لعملية جراحية يوم الجمعة المقبل.

وذلك للعلاج من الإصابة التي تعرّض لها في العضلة الضامة لساقه اليسرى خلال مباراة ريال أوفييدو يوم السبت الماضي.

وأوضح النادي عبر موقعه أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وتعرض مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة المعار إلى جيرونا لإصابة عضلية.

وأشارت إذاعة كادينا سير إلى أن الفحوصات الطبية الأولية لإصابة تير شتيجن ليست مطمئنة.

ويأتي ذلك بعدما خاض تير شتيجن مباراتين فقط بقميص جيرونا منذ انتقاله من برشلونة على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن الإصابة قد تتسبب في غياب تير شتيجن لمدة شهرين وينتظر جيرونا تأكيد الفحوصات الطبية.

وكشفت كادينا سير عن دراسة جيرونا لكل الاحتمالات الممكنة بما في ذلك إنهاء إعارة الحارس الألماني وعودته إلى برشلونة.

وخاض تير شتيجن مباراته الأولى يوم 26 يناير الماضي ضد خيتافي واستقبل هدفا وحصد فريقه نقطة.

بينما لعب 90 دقيقة كاملة للمرة الثانية يوم السبت أمام ريال أوفييدو وخسر جيرونا بهدف دون مقابل ضد متذيل الترتيب.

جيرونا مارك أندري تير شتيجن
