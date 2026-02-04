كرة طائرة - لعدم الالتزام بسداد المديونية.. إيقاف محترف الزمالك وثنائي الفريق

خاطب الاتحاد المصري لكرة الطائرة نادي الزمالك بشكل رسمي لإخطاره بإيقاف ديميتري ياكوفليف محترف الفريق وثنائي الفريق.

وجاء ذلك بسبب عدم التزام نادي الزمالك بسداد المديونية المستحقة عليه في الوقت المحدد.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد منح الزمالك مهلة حتى نهاية يناير الماضي للالتزام بسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادي.

وقرر الاتحاد المصري سحب كارنيه اللاعب المحترف ديميتري ياكوفليف وإيقافه عن المشاركة بالمباريات حتى نهاية الموسم.

كما تقرر إيقاف الثنائي محمد عادل وأحمد فتحي بداية من 3 فبراير الجاري وحتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك لحين سداد الزمالك كامل المديونية المستحقة على النادي لصالح الاتحاد المصري لكرة الطائرة.

كما أبلغ اتحاد الطائرة في خطابه، نادي الزمالك بتحديد 9 لاعبين فقط للمشاركة في كافة المراحل السنية بالمباريات حتى نهاية الموسم لحين سداد المديونية.

وكان الثلاثي قد شارك في بطولتي السوبر المصري ودوري المرتبط.

وحقق الزمالك وصافة البطولتين بعد الخسارة من فريق الأهلي في النهائي.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة رفع إيقاف محمد عادل بسبب أزمته مع المنتخب وأحمد فتحي بعد أزمة سفره للمشاركة في دورة ودية دون إذن وزاري مع تعهد الزمالك بسداد المديونية في الوقت المحدد لها.

وتنطلق منافسات مجموعات الدور قبل النهائي من دوري السوبر لرجال الكرة الطائرة يوم 7 فبراير الجاري وحتى نهاية الشهر.

ويقع الزمالك في المجموعة التي تضم كل من الطيران وبتروجت وطلائع الجيش والجزيرة ووادي دجلة ومصر للبترول والزهور.