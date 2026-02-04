أثليتك: جيمس رودريجز يقترب من الدوري الأمريكي

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

لويس دياز - جيمس رودريجز

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مينيسوتا يونايتد الأمريكي دخل في مفاوضات متقدمة من أجل ضم جيمس رودريجز.

وأوضح التقرير أن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضاف أن الصفقة وصلت لمرحلة الرتوش الأخيرة.

من جهته، نشر جيمس صورته في طائرة خاصة وعلق "Here we go"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

Image

وظل الكولومبي جيمس رودريجز لاعبا حرا بعدما انتهى عقده مع كلوب ليون المكسيكي قبل أسابيع.

جيمس منذ انتقاله لليون شارك في 34 مباراة.

وسجل 5 أهداف وصنع 9 في جميع المسابقات.

جيمس رودريجز مينيسوتا يونايتد كلوب ليون
