أثليتك: جيمس رودريجز يقترب من الدوري الأمريكي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مينيسوتا يونايتد الأمريكي دخل في مفاوضات متقدمة من أجل ضم جيمس رودريجز.

وأوضح التقرير أن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضاف أن الصفقة وصلت لمرحلة الرتوش الأخيرة.

من جهته، نشر جيمس صورته في طائرة خاصة وعلق "Here we go"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظل الكولومبي جيمس رودريجز لاعبا حرا بعدما انتهى عقده مع كلوب ليون المكسيكي قبل أسابيع.

جيمس منذ انتقاله لليون شارك في 34 مباراة.

وسجل 5 أهداف وصنع 9 في جميع المسابقات.