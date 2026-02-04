أثليتك: جيمس رودريجز يقترب من الدوري الأمريكي
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 16:31
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مينيسوتا يونايتد الأمريكي دخل في مفاوضات متقدمة من أجل ضم جيمس رودريجز.
وأوضح التقرير أن المفاوضات في مراحلها النهائية.
وأضاف أن الصفقة وصلت لمرحلة الرتوش الأخيرة.
من جهته، نشر جيمس صورته في طائرة خاصة وعلق "Here we go"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.
وظل الكولومبي جيمس رودريجز لاعبا حرا بعدما انتهى عقده مع كلوب ليون المكسيكي قبل أسابيع.
جيمس منذ انتقاله لليون شارك في 34 مباراة.
وسجل 5 أهداف وصنع 9 في جميع المسابقات.
