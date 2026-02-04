إعارة عمر فتحي من الاتحاد إلى سموحة

تعاقد نادي سموحة مع عمر فتحي "عموري" لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويبلغ عمر فتحي من العمر 20 عاما وانتقل إلى سموحة للحصول على فرصة المشاركة.

ولم يشارك مع الاتحاد السكندري سوى في مباراة واحدة هذا الموسم في كأس مصر.

ويشغل عمر فتحي مركز المهاجم الصريح. وكان أحد اللاعبين في منتخب مصر للشباب مواليد 2005.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.

بينما يحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

ويلعب سموحة ضد بيراميدز اليوم في الجولة 17 من الدوري المصري.