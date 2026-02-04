ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 14:42

كتب : ذكاء اصطناعي

رونالدو - النصر ضد الاتفاق

حسمت صحيفة ريكورد البرتغالية الجدل المثار مؤخرًا حول مستقبل كريستيانو رونالدو، مؤكدة أن قائد منتخب البرتغال مستمر في الرياض ولم يغادر المدينة خلال الساعات الماضية، خلافًا لما تردد في بعض وسائل الإعلام السعودية عن محاولته الضغط للرحيل عن النصر.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن رونالدو لم يتغيب عن أي مران مع النصر، ومن المقرر أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقررة اليوم الأربعاء، والتي يقودها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، دون وجود أي مؤشرات على أزمة أو تصعيد من جانب اللاعب داخل النادي.

وأوضحت الصحيفة أن عودة كريستيانو رونالدو إلى البرتغال بنهاية الموسم غير مطروحة على الإطلاق في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن مستقبل المهاجم البرتغالي قد يتجه إما نحو الدوري الأمريكي أو العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية، كما سبق لـ«ريكورد» أن أشارت في وقت سابق.

أخبار متعلقة:
انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029 الكويت تنافس على استضافة كأس آسيا 2031 أو 2035

ويستعد رونالدو للاحتفال بعيد ميلاده الحادي والأربعين يوم 5 فبراير، ويواصل في الوقت ذاته تقديم أرقام مميزة مع النصر هذا الموسم، بعدما سجل 18 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى خلال 22 مباراة في مختلف المسابقات، مؤكدًا استمراره في المنافسة رغم تقدمه في العمر.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، والأهلي، والاتحاد" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكرستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد مساء الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

رونالدو النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029 رئيس الهلال: لا نفاوض فينيسيوس جونيور الرياضية: جيسوس محبط من إدارة النصر بسبب غياب التدعيمات في الشتاء شكوك حول مشاركة ثنائي الهلال أمام الأخدود بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة
أخر الأخبار
حمزة عبد الكريم يخوض أول تدريباته بشعار برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر ساعة | سعودي في الجول
الكويت تنافس على استضافة كأس آسيا 2031 أو 2035 ساعة | آسيا
أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي ساعة | الدوري المصري
انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029 ساعة | سعودي في الجول
فيردر بريمن يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
لمواجهة شبيبة القبائل.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: بالميراس يسعى لضم مهاجم ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522715/ريكورد-رونالدو-لم-يغادر-الرياض-ويعود-لتدريبات-النصر