ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر

حسمت صحيفة ريكورد البرتغالية الجدل المثار مؤخرًا حول مستقبل كريستيانو رونالدو، مؤكدة أن قائد منتخب البرتغال مستمر في الرياض ولم يغادر المدينة خلال الساعات الماضية، خلافًا لما تردد في بعض وسائل الإعلام السعودية عن محاولته الضغط للرحيل عن النصر.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وبحسب ما كشفته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن رونالدو لم يتغيب عن أي مران مع النصر، ومن المقرر أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقررة اليوم الأربعاء، والتي يقودها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، دون وجود أي مؤشرات على أزمة أو تصعيد من جانب اللاعب داخل النادي.

وأوضحت الصحيفة أن عودة كريستيانو رونالدو إلى البرتغال بنهاية الموسم غير مطروحة على الإطلاق في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن مستقبل المهاجم البرتغالي قد يتجه إما نحو الدوري الأمريكي أو العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية، كما سبق لـ«ريكورد» أن أشارت في وقت سابق.

ويستعد رونالدو للاحتفال بعيد ميلاده الحادي والأربعين يوم 5 فبراير، ويواصل في الوقت ذاته تقديم أرقام مميزة مع النصر هذا الموسم، بعدما سجل 18 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى خلال 22 مباراة في مختلف المسابقات، مؤكدًا استمراره في المنافسة رغم تقدمه في العمر.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، والأهلي، والاتحاد" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكرستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد مساء الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.