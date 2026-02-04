الكويت تنافس على استضافة كأس آسيا 2031 أو 2035

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء تواجد الكويت ضمن أكثر من دولة للتنافس على استضافة بطولة كأس أمم آسيا في نسختين، 2031-2035.

وأفاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه أنه تم اختتام عملية تلقّي ملفات الترشح من الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة كأس آسيا 2035.

وكانت عملية الترشّح لاستضافة كأس آسيا 2031 قد اكتملت في العام الماضي، وشهدت اهتماماً واسعاً من مختلف أنحاء القارة، كما جرى تعميم دعوات الترشح لاستضافة نسخة عام 2035 على الاتحادات الأعضاء في 27 أغسطس 2025، على أن يُغلق باب التقديم في 31 ديسمبر 2025.

وعقب انسحاب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من سباق الترشح لاستضافة نسخة 2031، باتت قائمة الاتحادات الأعضاء المتقدمة بملفات الاستضافة لكأس آسيا 2031 تضم كل من:

1- الاتحاد الأسترالي لكرة القدم

2- الاتحاد الهندي لكرة القدم

3- الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم

4- اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم

5- الاتحاد الكويتي لكرة القدم

6- ملف مشترك يضم أوزباكستان وقيرغستان وطاجكيستان.

في المقابل، أعربت الاتحادات الأعضاء التالية رسمياً عن رغبتها في استضافة كأس آسيا 2035، وهي:

1- الاتحاد الأسترالي لكرة القدم

2- الاتحاد الياباني لكرة القدم

3- اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم

4- الاتحاد الكويتي لكرة القدم

وسيبدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المرحلة المقبلة بالتواصل مع الاتحادات المتقدمة بملفات الترشح، من أجل تنسيق تقديم وثائق الاستضافة المطلوبة، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، واللوائح المعمول بها، وآليات التقييم المحددة.

يذكر أن السعودية ستستضيف نهائيات كأس أمم آسيا 2027.

وتقام قرعة البطولة في أبريل المقبل.