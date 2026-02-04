أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 14:24

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي ضد إيجل نوار

أعلن أحمد عبد القادر رحيله عن النادي الأهلي بعد رحلة استمرت مع الأحمر لمدة 5 مواسم.

وكتب عبد القادر عبر إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم اليوم انتهت علاقتي بالنادي الأهلي بعد رحله دامت لأكثر من 5 سنوات مليئة بالذكريات والأحداث. شكرا النادي الأهلي العظيم ورئيسه ولاعبيه ومجلس إدارته. شكرا جمهور الأهلي".

ووقع عبد القادر على عقود انضمامه لنادي الكرمة العراقي.

وأتم نادي الكرمة العراقي اتفاقه مع الأهلي لضم أحمد عبد القادر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الكرمة العراقي اتفق مع الأهلي على ضم عبد القادر مقابل 200 ألف دولار.

و50 ألف دولار مكافآت أخرى، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب.

مع وجود بند في التعاقد يشير إلى ضرورة إخطار الأهلي أولا في حالة رغبة نادي الكرمة في بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وتوصل نادي الكرمة العراقي إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بنود عقده لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري العراقي برصيد 32 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق نقطة عن القوة الجوية وأربيل.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 190 دقيقة في جميع المسابقات خلال 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

الأهلي الدوري المصري أحمد عبد القادر الكرمة العراقي
