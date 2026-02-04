انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029

أعلن نادي الهلال السعودي يوم الأربعاء تمديد تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز.

وأنهى الهلال الجدل بتمديد عقد نجمه حتى صيف 2029.

وارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن الهلال، وربطته بعض التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد.

قبل أيام، ذكرت جريدة اليوم السعودية أن ملف تجديد عقد البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط الهلال وصل إلى طريق مسدود.

ورفض روبن نيفيز تجديد عقده مع الهلال ويفضل الرحيل بشكل حر بنهاية عقده في يونيو المقبل، وفقا للتقرير.

وقبل أسابيع، دخلت إدارة اتحاد جدة في محادثات أولية مع وكيل أعمال البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال لبحث إمكانية التعاقد معه، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن تحرك اتحاد جدة جاء استغلالًا لدخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة الهلال.

وأوضح التقرير ان إدارة النمور سعت إلى استغلال ارتباط نيفيز بالوكيل ذاته الخاص بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، ومواطنه دانيلو بيريرا، قلب الدفاع، وكذلك زميله البرازيلي فابينيو، لاعب الوسط، لتسهيل المفاوضات، وإقناع نجم الهلال بإتمام الخطوة.

ويتعاقد الأربعة مع شركة Gestifute، التي يملكها البرتغالي خورخي مينديش، أحد أشهر وكلاء الأعمال في العالم، وهي من تتولى تسويقهم وتقديم العروض لهم والتواصل نيابة عنهم مع الأندية.

وانضم نيفيز إلى الهلال في صيف 2023 بعقد يمتد 3 أعوام، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولعب برفقة الفريق 121 مباراة سجّل خلالها 19 هدفًا.

وحقق لقب الدوري السعودي وكأس الملك مرة واحدة، والسوبر المحلي مرتين.