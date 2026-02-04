فيردر بريمن يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي فيردر بريمن يوم الأربعاء تعيين دانييل تيونه كمدير فني للفريق.

وذلك خلفا هورست ستيفن الذي أقيل من منصبه يوم الأحد.

وأفاد النادي في بيان: "يسعدنا الإعلان عن تعيين دانييل تيونه كمدرب جديد لفيردر بريمن".

وقال تيونه في تصريحات لموقع ناديه: "أنا متحمس للعمل مع الفريق ومقتنع بأننا سننجح في العمل معًا وتحقيق أهداف النادي".

وأضاف "بعد المحادثات الجيدة مع المسؤولين، كان واضحًا بالنسبة لي أنني أرغب في الانضمام إلى فيردر".

هورست الذي أقيل قبل أيام، تولى تدريب الفريق في مايو الماضي خلفا أولي فيرنر بعد رفضه توقيع عقد جديد مع الفريق.

وأفاد النادي في بيان مقتضب: "بعد مناقشات مكثفة جرت عقب التعادل 1-1 مع بوروسيا مونشنجلادباخ، قررت إدارة فيردر بريمن الانفصال عن المدرب هورست ستيفن فورا".

سيتولى المساعدان رافاييل دوارتي وكريستيان جروس قيادة الفريق مؤقتا، لحين إيجاد مدرب جديد، وفقا لبيان النادي.

ولم يحقق بريمن أي فوز مع ستيفن منذ نوفمبر الماضي.

وحقق المدرب مع بريمن 4 انتصارات فقط في 21 مباراة.

بينما تعادل في 7 وخسر 10 مباريات.

ويحتل بريمن المركز الـ15 في جدول الدوري الألماني برصيد 19 نقطة.