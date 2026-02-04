رئيس الهلال: لا نفاوض فينيسيوس جونيور

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 13:11

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ضد بينيس

نفى ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال دخول ناديه في مفاوضات مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وارتبط اسم فينيسيوس في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال كازادا في تصريحات لشبكة الشرق السعودية: "في حالتنا نحن (الهلال) لا توجد مفاوضات مع فينسيوس".

وأضاف "لكن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل كلما تم سؤاله عن الموضوع، يقول إنهم سيحاولون في حال كان متاحا".

ويستمر عقد فينيسيوس جونيور حتى نهاية يونيو 2027.

ويتقاضى المهاجم البرازيلي حوالي 18 مليون يورو (20.7 مليون دولار) سنويًا بعد خصم الضرائب، ويتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو.

وفي عام 2024، حرص وفد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي على استكشاف إمكانية انضمام فينيسيوس إلى أحد أندية الدوري السعودي، ولكن لم تكتمل المفاوضات.

ولم يقبل فينيسيوس العرض المقدم من ريال مدريد لتمديد تعاقده، حيث عرض الملكي زيادة راتبه ليصل إلى 20 مليون يورو صافي سنويا.

فيما طلب فينيسيوس رفع عقده إلى 30 مليون يورو سنويا يشمل الراتب الأساسي، والمكافآت، ومكافأة الأداء والتجديد.

وشارك فينيسيوس في 33 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 11.

