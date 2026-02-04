قبل ساعات من اللقاء.. كهرباء الإسماعيلية يحتج على تعيين حكم مباراته ضد الزمالك

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 12:16

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - محمد عباس قابيل

تقدم مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على قرار لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد عباس قابيل لإدارة مباراة الفريق أمام نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على كهرباء الإسماعلية ضمن الجولة 17 من الدوري المصري يوم الأربعاء في الثامنة مساء.

حسب بيان النادي، ياتى هذا الاعتراض على خلفية إدارة الحكم قابيل لمباراة الفريق أمام سموحة يوم 26 أغسطس 2025، والتي شهدت قرارات تحكيمية خاطئة وأحداثًا مؤسفة نتج عنها إيقاف الحكم من جانب لجنة التحكيم بسبب ظهوره بمستوى لا يليق بالمنظومة التحكيمية المصرية.

وطالب النادى - في بيانه - لجنة الحكام بطاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، حفاظا على نزاهة المسابقة، خاصة في ظل تنافس الفريقين على تحسين مراكزهما في جدول ترتيب الدوري.

قبل ساعات، أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك في الدوري.

ويدير المباراة محمد عباس قابيل حكم ساحة، ويساعداه إسلام أبو العطا، ومحمد مصطفى إسماعيل، فيما يتواجد هيثم عثمان حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد بكر.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.

فيما يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.

الزمالك كهرباء الإسماعيلية محمد عباس قابيل
