الرياضية: الهلال يوافق على رحيل داروين نونيز إلى الدوري التركي

يرغب نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نوينز لاعب الهلال السعودي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وذكرت الجريدة أن فنربخشة طلب شراء عقد الأورجوياني في الساعات الأخيرة.

وأضاف التقرير أن الهلال وافق على العرض التركي.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في تركيا يوم الجمعة 6 فبراير.

وانضم نونيز إلى الهلال في الصيف الماضي قادما من ليفربول.

ويبدو أن الهلال يريد التخلص من نونيز بعد نجاحه في ضم المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة قادما من اتحاد جدة.

بينما يريد فنربخشة تعويض رحيل المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى اتحاد جدة.

وكلاهما انضم في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية بالسعودية، 2 فبراير.

ولعب نونيز مع الهلال 22 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسبق لداروين نونيز اللعب في ألميريا الإسباني وبنفيكا البرتغالي وليفربول قبل خوض تجربة الانتقال للدوري السعودي.