دوري NBA – الفريق السادس.. جيمس هاردن ينتقل إلى كليفلاند

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 11:51

كتب : عمرو عبد المنعم

جيمس هاردن

واصل جيمس هاردن نجم دوري كرة السلة الأمريكية NBA انتقالته المثيرة في عالم كرة السلة.

وانتقل جيمس هاردن من فريق لوس أنجلوس كليبرز المستقر معه منذ سنوات إلى كليفلاند كالفاليرز.

وتمت المتاجرة بين الفريقين ليذهب هاردن إلى كليفلاند، ويأتي بدلا منه داريوس جارلند إلى كليبرز.

ويعد كليفلاند كالفاليز هو سادس فريقه يلعب له اللاعب ذو اللحية الشهيرة في دوري NBA.

وبدأ هاردن مسيرته مع أوكلاهوما سيتي ثاندرز، ثم انضم إلى هيوستن روكيتس ثم بروكلين نيتس.

قبل أن يذهب إلى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ولوس أنجلوس كليبرز.

هاردن البالغ من العمر 36 عاما يعد واحدا من أهم لاعبي NBA في السنوات الماضية، وشارك في مباراة كل النجوم 11 مباراة، كما حصل على أفضل لاعب في الدوري عام 2018.

جدير بالذكر أن فريق كليفلاند كافاليرز وصل في الموسم الماضي إلى نهائي القسم الشرقي لدوري NBA قبل أن يخسر من إنديانا بيسرز.

