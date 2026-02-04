فنربخشة يعلن ضم كانتي.. ويشكر رجب طيب أردوغان

أعلن نادي فنربخشة يوم الأربعاء ضم الفرنسي نجولو كانتي قادما من اتحاد جدة، بعد نهاية الأزمة التي عصفت بالصفقة قبل ساعات.

ويمتد عقد كانتي مع فنربخشة حتى صيف 2028.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه: "لقد أكمل فنربخشة بنجاح صفقة انتقال نجولو كانتي، أحد أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية".

وأضاف ساديتين ساران رئيس نادي فنربخشة "نيابةً عني وعن نادينا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لرئيسنا رجب طيب أردوغان على دعمه الكبير في ضمان الوصول إلى خاتمة إيجابية لهذه العملية، بما يسهم في تطوير كل من فنربخشة وكرة القدم التركية".

وأضاف "يجب أن يعلم الجميع أنه طوال هذه العملية، كان إيماننا الراسخ بالنادي، والدعم القوي الذي حظينا به، والثقة التي شعرنا بها من جماهير فنربخشة العظيمة، أكبر مصدرٍ للدافع والقوة بالنسبة لنا".

ماذا حدث؟

كانت الصفقة التبادلية بانضمام يوسف النصيري مهاجم فنربخشة وانتقال كانتي إلى فنربخشة تسير بشكل جيد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

لكن النادي التركي أعلن فشل الصفقة بسبب إجراءات إدارية وألقى بأصابع الاتهام نحو اتحاد جدة (التفاصيل).

وذلك قبل أن تحل الأزمة ويعلن نادي اتحاد جدة، رحيل نجولو كانتي عن الفريق وانضمام النصيري للنمور.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي: "وافق نادي اتحاد جدة على بيع المدة المتبقية من عقد نجولو كانتي مثمنا له النادي الفترة التي قضاها مع الفريق، وساهم خلالها في تحقيق لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين متمنيا له التوفيق في مسيرته الاحترافية المقبلة".

ورفض نجولو كانتي نجم وسط اتحاد جدة السعودي، المشاركة في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، بعد رفض نادي اتحاد جدة إتمام المفاوضات.

وكان كانتي انضم لصفوف اتحاد جدة صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح نجم الوسط الفرنسي في تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس الملك في الموسم الماضي.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.