دوري NBA – الإعلان عن فرق مباراة كل النجوم الثلاثة

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 11:42

كتب : عمرو عبد المنعم

مباراة كل النجوم - NBA

أعلن دوري كرة السلة الأمريكي NBA عن الفرق الثلاثة التي ستشارك في مباراة كل النجوم ALL Star لعام 2026 الجاري.

وتقام مباراة كل النجوم هذا العام بنظام مختلف بين 3 فرق بنظام المجموعة من دور واحد، ثم يلعب الفريقين الأفضل في المباراة النهائية.

وتم تقسيم اللاعبين إلى 3 فرق وهي فريق أمريكا الأحمر وفريق أمريكا الأزرق وفريق نجوم العالم.

ويقام أسبوع كل النجوم في لوس أنجلوس يومي 14 و15 فبراير المقبل.

وجاءت الفرق الثلاثة المشاركة في المباراة كالآتي:

فريق أمريكا الأحمر

سكوت بارنز – تورونو رابترز

ديفن بوكر – فينكس صنز

كيد كاننجهام – ديترويت بيستنز

جالين دورين – ديترويت بيستنز

أنتوني إدواردز – مينيسوتا تمبرولفوز

شيت هولمجرين – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

جالين جونسون – أتالانتا هوكس

تايريس ماكسي – فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

فريق أمريكا الأزرق

جيلين براون – بوسطن سيلتكس

جالين برونسون – نيويورك نيكس

ستيفن كيري – جولدن ستيت وارويزر

كيفين دورانت – هيوستن روكيتس

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

دونفان ميتشيل – كليفلاند كافاليرز

كواي ليونارد – لوس أنجلوس كليبرز

نورمان باول – ميامي هيت

فريق نجوم العالم

يانيس أنتيتوكنمبو – ميلوكي باكس

ديني أفيديا – بورتلاند

لوكا دونشيتش – لوس أنجلوس ليكرز

شاي جيلجوس ألكساندر – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

نيكولا يوكيتش – دنفر ناجيتس

جمال موري – دنفر ناجيتس

كارل أنتوني تاونز – نيويورك نيكس

فيكتور ويمبانياما – سان أنطونيو سبيرز

