دوري NBA – الإعلان عن فرق مباراة كل النجوم الثلاثة

أعلن دوري كرة السلة الأمريكي NBA عن الفرق الثلاثة التي ستشارك في مباراة كل النجوم ALL Star لعام 2026 الجاري.

وتقام مباراة كل النجوم هذا العام بنظام مختلف بين 3 فرق بنظام المجموعة من دور واحد، ثم يلعب الفريقين الأفضل في المباراة النهائية.

وتم تقسيم اللاعبين إلى 3 فرق وهي فريق أمريكا الأحمر وفريق أمريكا الأزرق وفريق نجوم العالم.

ويقام أسبوع كل النجوم في لوس أنجلوس يومي 14 و15 فبراير المقبل.

وجاءت الفرق الثلاثة المشاركة في المباراة كالآتي:

فريق أمريكا الأحمر

سكوت بارنز – تورونو رابترز

ديفن بوكر – فينكس صنز

كيد كاننجهام – ديترويت بيستنز

جالين دورين – ديترويت بيستنز

أنتوني إدواردز – مينيسوتا تمبرولفوز

شيت هولمجرين – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

جالين جونسون – أتالانتا هوكس

تايريس ماكسي – فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

فريق أمريكا الأزرق

جيلين براون – بوسطن سيلتكس

جالين برونسون – نيويورك نيكس

ستيفن كيري – جولدن ستيت وارويزر

كيفين دورانت – هيوستن روكيتس

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

دونفان ميتشيل – كليفلاند كافاليرز

كواي ليونارد – لوس أنجلوس كليبرز

نورمان باول – ميامي هيت

فريق نجوم العالم

يانيس أنتيتوكنمبو – ميلوكي باكس

ديني أفيديا – بورتلاند

لوكا دونشيتش – لوس أنجلوس ليكرز

شاي جيلجوس ألكساندر – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

نيكولا يوكيتش – دنفر ناجيتس

جمال موري – دنفر ناجيتس

كارل أنتوني تاونز – نيويورك نيكس

فيكتور ويمبانياما – سان أنطونيو سبيرز