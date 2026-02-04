سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 11:33

كتب : ذكاء اصطناعي

فويتشيك تشيزني

أصبح فوتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة متقبلا لواقعه الجديد داخل صفوف الفريق بهدوء واحترافية، في وقت يُتوقع أن يشهد صيف 2026 تغييرات كبيرة داخل النادي، قد يكون من بينها رحيل الحارس البولندي المخضرم.

تشيزني، الذي جدد عقده لموسم إضافي الصيف الماضي بعد محاولات إقناع من إدارة النادي، يبدو أن الموسم الحالي سيكون الأخير له بقميص برشلونة قبل أن يفكر في الاعتزال مجددًا. ورغم ذلك، لم يحصل الحارس على دقائق اللعب التي كانت متوقعة، إذ اقتصرت مشاركاته على الفترة التي تعرض فيها خوان جارسيا للإصابة في وقت سابق من الموسم.

وكان من المنتظر أن يشارك تشيزني في مباراة برشلونة أمام جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا، إلا أن هانز فليك فضّل الاعتماد على مارك أندريه تير شتيجن.

وتكرر الأمر لاحقًا، بعدما توقعت التقديرات مشاركة الحارس البولندي أمام راسينج سانتاندير، قبل أن يدفع فليك بخوان جارسيا في التشكيل الأساسي.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن تشيزني تعامل مع هذا الوضع بأقصى درجات الاحتراف، رافضًا إظهار أي استياء أو غضب، ليُضرب به المثل داخل غرفة الملابس.

الحارس المخضرم تقبل دوره الثانوي بنضج كبير نال إعجاب الجهاز الفني، وحرص على أن يكون عنصر دعم أساسي للفريق من خارج الملعب.

وأضاف التقرير أن تشيزني بات حضورًا مهمًا داخل غرفة الملابس، يساهم في الحفاظ على الروح الإيجابية وثقافة الفوز، كما يلعب دور المرشد الداعم لخوان جارسيا، دون أي مظاهر اعتراض أو انزعاج أثناء وجوده على دكة البدلاء.

ومن وجهة نظر هانز فليك، فإن امتلاك لاعب بخبرة وقيمة تشيزني، وقبوله لدوره بهذه الروح، يُعد مكسبًا حقيقيًا يحافظ على استقرار الفريق وانسجامه. ورغم ذلك، يدرك برشلونة أن عليه البدء في التخطيط لمرحلة ما بعد تشيزني، في ظل تأكد رحيله بنهاية الموسم.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي تضع أكثر من خيار على الطاولة، من بينهم آرون ياكوبشفيلي المعار حاليًا إلى أندورا، إلى جانب دييجو كوتشين، كحلول محتملة لمستقبل مركز حراسة المرمى في برشلونة.

برشلونة الدوري الإسباني
