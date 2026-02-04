الرياضية: جيسوس محبط من إدارة النصر بسبب غياب التدعيمات في الشتاء

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس - مدرب النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر يشعر بالإحباط بسبب إدارة ناديه.

وذلك لعدم تلبية إدارة نادي النصر، المطالب الفنية التي تقدَّم بها خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن مشاركة كريستيانو رونالدو في مواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة ستتحدد خلال تدريب الأربعاء في حال حضر البرتغالي إلى التدريب.

فقد غاب رونالدو يوم الثلاثاء عن التدريبات، ولم يحضر إلى ناديه النصر مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمام الرياض.

وذلك وسط حالة من الغضب يعيش فيها على خلفية عدم إبرام النادي لصفقاتٍ قوية خلال السوق الشتويةا، في الوقت الذي تعاقد فيه الهلال، الغريم التقليدي، مع صفقات مهمة، أبرزها ضم الفرنسي كريم بنزيمة، وسايمون بوابري، ومحمد قادر ميتي.

لكن مصدر من داخل النادي أوضح للصحيفة أن تدريب الثلاثاء لم يكن للفريق كاملا، بل كان مخصصا للاعبين المصابين لمواصلة جلساتهم العلاجية، ومَن يريد من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الرياض الخضوعَ لجلسات استشفائية.

