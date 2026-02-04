فليك: نعاني من ضغط المباريات.. ونحاول مساعدة أراوخو لاستعادة الثقة

أشاد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بعقلية لاعبيه بعد الفوز الصعب على ألباسيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي حسمت تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مؤكدًا أن فريقه استحق الانتصار رغم المعاناة حتى الدقائق الأخيرة.

وقال فليك عقب اللقاء، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "هذه مباريات يجب أن نفوز بها، تأهلنا إلى نصف النهائي ونحن سعداء بذلك"، مشيرًا إلى صعوبة مواجهات الكأس، خاصة في ظل ضغط المباريات المتواصل.

وأضاف مدرب برشلونة: "كانت مباراة صعبة. صنعنا العديد من الفرص، وأنا فخور بالفريق لأننا نلعب كل ثلاثة أيام. اللاعبون دائمًا جاهزون ومستعدون، وأعتقد أننا استحققنا الفوز".

واعترف فليك بوجود مشكلة في إنهاء الفرص، موضحًا: "في مباريات الكأس الأمور تكون دائمًا معقدة. خلقنا فرصًا كثيرة، لكن علينا أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى. المباراة كانت متكافئة، لكن يجب أن نحسمها بشكل أفضل".

وعن الدقائق الأخيرة والتوتر الذي صاحبها، شدد المدرب الألماني على أن لاعبيه لم يفقدوا تركيزهم، قائلًا: "لا يمكننا التشكيك في عقلية أو سلوك الفريق. أعجبني أداء اللاعبين، ومباريات الكأس يجب الفوز بها، وهذا ما فعلناه".

كما عاد فليك للحديث عن ضغط الجدول، مؤكدًا: "نلعب كل ثلاثة أيام. لعبنا الأربعاء ثم السبت ثم اليوم الثلاثاء. في أقل من أسبوع خضنا ثلاث مباريات، ورغم ذلك الفريق حاضر وجاهز دائمًا".

وأثنى مدرب برشلونة على اللاعبين البدلاء، قائلًا: "قمنا بستة تغييرات، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار. بعض اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرًا قدموا أداءً جيدًا".

واختتم فليك تصريحاته بالحديث عن رونالد أراوخو، الذي سجل هدفًا مهمًا في اللقاء، وقال: "هو يسير خطوة بخطوة، وهذا الأهم. الهدف سيساعده على استعادة الثقة والشعور الأفضل. نحن ندعمه ونقف خلفه. كان مرهقًا في النهاية، لكنه قدم مباراة جيدة وسجل هدفًا مهمًا له وللفريق".