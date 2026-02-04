فليك: نعاني من ضغط المباريات.. ونحاول مساعدة أراوخو لاستعادة الثقة

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 11:25

كتب : ذكاء اصطناعي

هانز فليك - برشلونة

أشاد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بعقلية لاعبيه بعد الفوز الصعب على ألباسيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي حسمت تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مؤكدًا أن فريقه استحق الانتصار رغم المعاناة حتى الدقائق الأخيرة.

وقال فليك عقب اللقاء، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "هذه مباريات يجب أن نفوز بها، تأهلنا إلى نصف النهائي ونحن سعداء بذلك"، مشيرًا إلى صعوبة مواجهات الكأس، خاصة في ظل ضغط المباريات المتواصل.

وأضاف مدرب برشلونة: "كانت مباراة صعبة. صنعنا العديد من الفرص، وأنا فخور بالفريق لأننا نلعب كل ثلاثة أيام. اللاعبون دائمًا جاهزون ومستعدون، وأعتقد أننا استحققنا الفوز".

أخبار متعلقة:
كلود لوروا يكشف حديثه مع ماني أثناء أزمة نهائي أمم إفريقيا.. ورأيه في صلاح خلال البطولة برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات

واعترف فليك بوجود مشكلة في إنهاء الفرص، موضحًا: "في مباريات الكأس الأمور تكون دائمًا معقدة. خلقنا فرصًا كثيرة، لكن علينا أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى. المباراة كانت متكافئة، لكن يجب أن نحسمها بشكل أفضل".

وعن الدقائق الأخيرة والتوتر الذي صاحبها، شدد المدرب الألماني على أن لاعبيه لم يفقدوا تركيزهم، قائلًا: "لا يمكننا التشكيك في عقلية أو سلوك الفريق. أعجبني أداء اللاعبين، ومباريات الكأس يجب الفوز بها، وهذا ما فعلناه".

كما عاد فليك للحديث عن ضغط الجدول، مؤكدًا: "نلعب كل ثلاثة أيام. لعبنا الأربعاء ثم السبت ثم اليوم الثلاثاء. في أقل من أسبوع خضنا ثلاث مباريات، ورغم ذلك الفريق حاضر وجاهز دائمًا".

وأثنى مدرب برشلونة على اللاعبين البدلاء، قائلًا: "قمنا بستة تغييرات، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار. بعض اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرًا قدموا أداءً جيدًا".

واختتم فليك تصريحاته بالحديث عن رونالد أراوخو، الذي سجل هدفًا مهمًا في اللقاء، وقال: "هو يسير خطوة بخطوة، وهذا الأهم. الهدف سيساعده على استعادة الثقة والشعور الأفضل. نحن ندعمه ونقف خلفه. كان مرهقًا في النهاية، لكنه قدم مباراة جيدة وسجل هدفًا مهمًا له وللفريق".

برشلونة الدوري الإسباني أراوخو هانز فليك
نرشح لكم
سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد انتهت كأس إسبانيا – ألباسيتي (1)-(2) برشلونة.. تأهل البرسا تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم لابورتا سيتقدم باستقالته.. الدعوة لانتخابات برشلونة بداية من 8 فبراير
أخر الأخبار
قبل ساعات من اللقاء.. كهرباء الإسماعيلية يحتج على تعيين حكم مباراته ضد الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: الهلال يوافق على رحيل داروين نونيز إلى الدوري التركي 31 دقيقة | ميركاتو
دوري NBA – الفريق السادس.. جيمس هاردن ينتقل إلى كليفلاند 38 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
فنربخشة يعلن ضم كانتي.. ويشكر رجب طيب أردوغان 47 دقيقة | ميركاتو
دوري NBA – الإعلان عن فرق مباراة كل النجوم الثلاثة 47 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات 56 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية: جيسوس محبط من إدارة النصر بسبب غياب التدعيمات في الشتاء ساعة | سعودي في الجول
فليك: نعاني من ضغط المباريات.. ونحاول مساعدة أراوخو لاستعادة الثقة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522699/فليك-نعاني-من-ضغط-المباريات-ونحاول-مساعدة-أراوخو-لاستعادة-الثقة