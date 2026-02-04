شكوك حول مشاركة ثنائي الهلال أمام الأخدود

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 11:20

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

تحوم الشكوك حول قدرة المدافع متعب الحربي، وزميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ثنائي الهلال على المشاركة أمام الأخدود يوم الخميس.

ويستعد الهلال لمواجهة الأخدود على ملعبه، الخميس، في الجولة 21 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الثنائي غاب عن تدريبات فريق الهلال بداعي الإصابة.

أخبار متعلقة:
نصار: تعاملنا مع لقاء الأهلي باحترافية كبيرة أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي

وكشف الهلال عن خضوع سافيتش إلى فحوصات طبية أظهرت تعرضه لكدمة بسيطة في الصدر.

فيما غاب متعب الحربي بسبب تعرضه لكدمة في عضلة الساق الخلفية.

وجاء ذلك بعد مشاركتهما بصفة أساسية في مباراة الفريق مع منافسه أهلي جدة ضمن الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

وأكمل سافيتش المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حتى نهايتها.

فيما غادر الحربي مستبدلًا بزميله حمد اليامي، الظهير الأيمن، بعد الشوط الأول مباشرة.

وأدى الفريق تدريباته بمشاركة الوافدين الفرنسيين الجديدين كريم بنزيمة، رأس الحربة، وسايمون بوابري، لاعب الوسط.

وظهر اللاعبان في التدريبات بعد انضمامها للهلال، الإثنين، خلال آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل بنزيمة إلى الهلال بعد فسخ تعاقده مع اتحاد جدة، فيما انضم بوابري للهلال قادمًا من نيوم.

الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش متعب الحربي
نرشح لكم
الرياضية: جيسوس محبط من إدارة النصر بسبب غياب التدعيمات في الشتاء بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة
أخر الأخبار
قبل ساعات من اللقاء.. كهرباء الإسماعيلية يحتج على تعيين حكم مباراته ضد الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: الهلال يوافق على رحيل داروين نونيز إلى الدوري التركي 27 دقيقة | ميركاتو
دوري NBA – الفريق السادس.. جيمس هاردن ينتقل إلى كليفلاند 34 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
فنربخشة يعلن ضم كانتي.. ويشكر رجب طيب أردوغان 43 دقيقة | ميركاتو
دوري NBA – الإعلان عن فرق مباراة كل النجوم الثلاثة 43 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات 53 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية: جيسوس محبط من إدارة النصر بسبب غياب التدعيمات في الشتاء 58 دقيقة | سعودي في الجول
فليك: نعاني من ضغط المباريات.. ونحاول مساعدة أراوخو لاستعادة الثقة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522698/شكوك-حول-مشاركة-ثنائي-الهلال-أمام-الأخدود