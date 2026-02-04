شكوك حول مشاركة ثنائي الهلال أمام الأخدود

تحوم الشكوك حول قدرة المدافع متعب الحربي، وزميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ثنائي الهلال على المشاركة أمام الأخدود يوم الخميس.

ويستعد الهلال لمواجهة الأخدود على ملعبه، الخميس، في الجولة 21 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الثنائي غاب عن تدريبات فريق الهلال بداعي الإصابة.

وكشف الهلال عن خضوع سافيتش إلى فحوصات طبية أظهرت تعرضه لكدمة بسيطة في الصدر.

فيما غاب متعب الحربي بسبب تعرضه لكدمة في عضلة الساق الخلفية.

وجاء ذلك بعد مشاركتهما بصفة أساسية في مباراة الفريق مع منافسه أهلي جدة ضمن الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

وأكمل سافيتش المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حتى نهايتها.

فيما غادر الحربي مستبدلًا بزميله حمد اليامي، الظهير الأيمن، بعد الشوط الأول مباشرة.

وأدى الفريق تدريباته بمشاركة الوافدين الفرنسيين الجديدين كريم بنزيمة، رأس الحربة، وسايمون بوابري، لاعب الوسط.

وظهر اللاعبان في التدريبات بعد انضمامها للهلال، الإثنين، خلال آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل بنزيمة إلى الهلال بعد فسخ تعاقده مع اتحاد جدة، فيما انضم بوابري للهلال قادمًا من نيوم.