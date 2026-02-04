نصار: تعاملنا مع لقاء الأهلي باحترافية كبيرة

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

أشرف نصار - رئيس البنك الأهلي

وجه أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي التهنئة للاعبي فريقه بعد التعادل مع الأهلي في الدوري.

وقال نصار عبر صفحة ناديه: "أشكر اللاعبين على الأداء المميز والروح العالية".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي تعامل مع اللقاء باحترافية كبيرة".

وأتم تصريحاته "لدينا 5 مواجهات غاية في الأهمية وهدفنا حصد النقاط وتأكيد تواجدنا في مجموعة المنافسة على اللقب".

وتعادل البنك الأهلي مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

ورفع البنك رصيده إلى النقطة 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري من 15 مباراة.

