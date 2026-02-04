مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. الزمالك وبيراميدز في الدوري وقمة سيتي ونيوكاسل
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 10:50
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة 17 من الدوري المصري ويلعب الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية.
ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.
ويلعب الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 1 ويعلق عليها مؤمن حسن.
ويلعب بيراميدز ضد سموحة في تمام الخامسة مساء وتقام المباراة على استاد برج العرب وتذاع عبر أون سبورت 2 ويعلق عليها أيمن الكاشف.
أما المصري يلعب ضد زد وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر أون سبورت 1 ويعلق عليها محمد الكواليني.
ومساء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء.
وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.
