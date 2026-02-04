مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. الزمالك وبيراميدز في الدوري وقمة سيتي ونيوكاسل

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 10:50

كتب : FilGoal

الزمالك

تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة 17 من الدوري المصري ويلعب الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 1 ويعلق عليها مؤمن حسن.

ويلعب بيراميدز ضد سموحة في تمام الخامسة مساء وتقام المباراة على استاد برج العرب وتذاع عبر أون سبورت 2 ويعلق عليها أيمن الكاشف.

أما المصري يلعب ضد زد وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر أون سبورت 1 ويعلق عليها محمد الكواليني.

ومساء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء.

وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

لمتابعة كل مباريات اليوم من هنا

الزمالك مانشستر سيتي الدوري المصري بيراميدز
