مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. الزمالك وبيراميدز في الدوري وقمة سيتي ونيوكاسل

تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة 17 من الدوري المصري ويلعب الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 1 ويعلق عليها مؤمن حسن.

ويلعب بيراميدز ضد سموحة في تمام الخامسة مساء وتقام المباراة على استاد برج العرب وتذاع عبر أون سبورت 2 ويعلق عليها أيمن الكاشف.

أما المصري يلعب ضد زد وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر أون سبورت 1 ويعلق عليها محمد الكواليني.

ومساء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء.

وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

