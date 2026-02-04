أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر

أعلن نادي غزل المحلة ضم الجناح الفلسطيني محمد سفيان سويطي في صفقة انتقال حر خلال انتقالات يناير.

وكشف المحلة عن تفاصيل الصفقة عبر حسابه الرسمي "أنهت لجنة التعاقدات بنادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع اللاعب الفلسطيني محمد سفيان سويطي، وذلك بناءً على توصية من الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال".

ورحل السويطي عن صفوف نادي الوطن الليبي في يناير، لينتقل إلى المحلة مجانا.

ويبلغ الجناج الفلسطيني من العمر 26 عاما ويجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

ولعب السويطي خلال مسيرته لأندية نادي شباب دورا الفلسطيني، قبل الانتقال لنادي شباب السموع الفلسطيني في صيف 2021.

وانضم اللاعب الفلسطيني لنادي الوطن سبورت الليبي في صيف 2024 ليخوض مع الفريق موسما ونصف.

وخاض السويطي هذا الموسم مباراتين مع الوطن الليبي قبل فسخ عقده في يناير.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا الثامنة مساء الخميس في بطولة الدوري.