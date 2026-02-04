بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الهلال

يرى كريم بنزيمة أن الهلال السعودي يشبه ريال مدريد في آسيا.

وانضم كريم بنزيمة إلى الهلال قادما من اتحاد جدة

ووصل بنزيمة إلى مدينة الرياض ليشارك في أول مران مع الهلال يوم الثلاثاء.

وقال بنزيمة عبر حساب الهلال الرسمي "لدي مشاعر جيدة، أنا سعيد بالتواجد هنا بعد مشاركتي الأولى في التدريب، التقيت بالفريق والمدرب، وسعيد بكوني جزء من الفريق".

وأكمل "إنه فريق عظيم وتاريخ عظيم، لقد فازوا بالكثير من البطولات، كل شيء جيد والجماهير رائعون."

وأضاف "إنهم يلعبون بشكل جيد ولديهم لاعبين رائعين، وعقلية ومنظومة عمل ممتاز، لذلك أنا معجب بهذا الفريق من قبل، إنه يشبه ريال مدريد هنا في آسيا."

وتابع "سبق وأن لعبت أمامهم مع مدريد، لم تكن مباراة سهلة، لقد كانت مباراة رائعة، لذلك امتلك ذكريات جيدة، واليوم أنا سعيد لأنني لاعب في الهلال."

وسبق أن شارك كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد أمام الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والتي أقيمت في المغرب وانتهت بفوز الفريق الملكي 5-3.

ووجه رسالة لجماهير الهلال "رسالتي واضحة، أنتم تعرفون عقليتي، أمتلك حافز كبير، سأقدم كل ما أملك في الملعب، سأساعد هذا الفريق لنفوز بالبطولات، لأنه بالنسبة لي الفوز بالألقاب أمر مهم لي ."

وأتم "نمتلك فريقا جيدا وجمهورا رائعا .. معا سنحقق البطولات"

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الاتحاد مع بنزيمة بنهاية الموسم الجاري.

ورفض بنزيمة التواجد في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكان النجم الفرنسي قد عاد للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة قبل أن يرحل عن صفوف الفريق بإنهاء العقد.

وانضم بنزيمة لاتحاد جدة في 2023 قادما من ريال مدريد صفقة انتقال حر.

وشارك بنزيمة منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة وتمكن من تسجيل 16 هدفا.

وبشكل عام لعب بنزيمة 83 مباراة وسجل 54 هدفا وصنع 17 آخرين.

وتوج صاحب الـ 38 عاما مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

ويحتل الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

الهلال كريم بنزيمة
