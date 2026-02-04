تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية

يعاني إشبيلية دفاعيا من جديد بعدما أصبح أكثر فرق الدوري الإسباني خسارة واستقبالا للأهداف هذا الموسم، إذ استقبل 37 هدفا خلال 22 جولة.

سيرجيو راموس النادي : مونتيري إشبيلية

ويبقى هدف البقاء هو العنوان الوحيد في موسم صعب تتقارب فيه النقاط بين عدد كبير من الفرق.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية ارتباط اسم سيرجيو راموس بالعودة إلى إشبيلية من جديد بسبب ضعف الدفاع.

كشف سقوط الفريق أمام مايوركا هشاشة الخط الخلفي، في ظل نقص الخبرة والجودة، وهو ما أعاد طرح اسم سيرجيو راموس كخيار غير متوقع لدعم الدفاع.

ويبقى راموس دون ناد بعد نهاية عقده مع مونتيري المكسيكي، وفي الوقت نفسه وقع قبل أيام خطاب نوايا مع عدد من كبار مساهمي إشبيلية لبدء إجراءات الاستحواذ على النادي، ما فتح باب التكهنات حول عودته للعب قبل الانتقال إلى العمل الإداري.

وأبدى راموس في وقت سابق رغبته في إنهاء مسيرته داخل نيرفيون، إلا أن إدارة إشبيلية لم تضع هذا الخيار في الاعتبار خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تواجه الصفقة المحتملة عدة عقبات، في مقدمتها القيود المالية المفروضة على إشبيلية من رابطة الدوري الإسباني، إذ لا يملك النادي هامشا كافيا لتسجيل لاعب جديد، ما قد يفرض اللجوء إلى حلول استثنائية مثل تقديم ضمانات مالية بعد التفاوض مع الرابطة.

كما تثير أيضا مسألة قانونية تتعلق بمنع الرياضيين النشطين من إقامة علاقات تجارية داخل المسابقات التي يشاركون فيها.

لكن توقيت عملية بيع النادي المتوقع في يونيو قد يجعل الأمر متوافقا زمنيا، حال عودة راموس إلى الملعب بقميص إشبيلية.