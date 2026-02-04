انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي

أعلن نادي اتحاد جدة، رحيل نجولو كانتي عن الفريق بعد تراجع الفريق السعودي عن إتمام صفقة انتقاله إلى فنربشخة.

وكشف الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي: "وافق نادي الاتحاد على بيع المدة المتبقية من عقد نجولو كانتي مثمنا له النادي الفترة التي قضاها مع الفريق، وساهم خلالها في تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين متمنيا له التوفيق في مسيرته الاحترافية المقبلة".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، عبر صفحته، عن تفاصيل الصفقة، ليمتد عقد كانتي مع فنربخشة حتى صيف 2028.

ورفض نجولو كانتي نجم وسط اتحاد جدة السعودي، المشاركة في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، بعد رفض نادي اتحاد جدة إتمام المفاوضات.

وتراجع اتحاد جدة عن إتمام رحيل كانتي.

وذكر نادي فنربخشة في بيان رسمي صباح الثلاثاء عن فشل الصفقة التبادلية بانتقال كانتي إلى النادي التركي، ويوسف النصيري إلى الاتحاد السعودي.

وأوضح النادي في بيانه: "أجرى كانتي كافة الفحوصات الطبية وحصلت على جميع الموافقات اللازمة إلا أنه وبسبب إدخال معلومات نظام TMS بشكل خاطئ من قبل نادي اتحاد جدة، تعذّر استكمال الإجراءات ضمن فترة تسجيل الانتقالات، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة نادينا."

وانتقل كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، إلى الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي، رسميا لمدة موسم ونصف.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد كانتي مع نهاية الموسم الجاري، ويمكنه الرحيل مجانا في الصيف.

وكان كانتي انضم لصفوف اتحاد جدة صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح نجم الوسط الفرنسي في تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس الملك في الموسم الماضي.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي، يوم الجمعة الساعة 7:30 مساءً.

